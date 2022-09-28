Новости • Мобилизация в РФ

Пятерых уклонистов в Москве нашли с помощью системы распознавания лиц

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Пятерых уклонистов в Москве нашли с помощью системы распознавания лиц
Четырех мужчин доставили в военкоматы или отделы полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал "Shot".

Так, пять вероятных уклонистов от мобилизации вычислили накануне в Москве по системе распознавания лиц - камеры заметили их в разных районах города: двух на Красноярской улице, по одному - у Белорусского вокзала, Гольяново и Отрадного.

По данным Telegram-канала, четырех доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Пятого ищут.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ****** не хотят уРодину от НАТы защищать?
  • Яр Холодний
    То ця ***** передерла свій пост семирічної давнини - коли сіяли паніку між українцями (в Росії немає "нацгвардії" бо нема єдиної "нації") Взагалі-то у кацапів звичка така - звинувачувать свого опонента в тому протиправному, що збираються робить, або вже роблять самі!
  • Oleh Stavynoha
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