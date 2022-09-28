Деокупация Грузии, после событий в Украине, становится более реальной, - глава парламента Грузии Папуашвили

После событий в Украине, западные политики более "трезво" воспринимают угрозы России.

Об этом заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Сейчас многие иностранные политики с сожалением говорят о том, о чем грузинский народ говорил годами - о рисках, которые создает Россия с точки зрения мировой безопасности и особенно региональной безопасности. В это не верили, пока риск не приблизился к границам Европы. Хорошо, что сейчас это воспринимают с другой перспективы", – отметил Папуашлвили.

Одна из главных задач нынешней грузинской власти – положить конец российской оккупации грузинских земель.

"Это политика, которую "Грузинская мечта" ведет последние 10 лет, и именно это обеспечивает мир в нашей стране", - добавил глава парламента.

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