Участие в псевдореферендуме в Запорожской области приняли 0,5% от общей численности жителей, - мэр Мелитополя Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що вдячний місцевим мешканцям, тому що дуже складно, перебуваючи сім місяців в окупації, демонструвати спротив поряд з озброєним ворогом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.





"Сегодня можем говорить подробно о цифрах, потому что вчера благодаря провальной фейковой пропаганде РФ нам стало известно реальное количество местных жителей, принявших участие в "референдуме". И эта цифра – 0,5% от общей численности тех, кто должен проголосовать в Запорожской области, то есть 0,5% приняли участие в фейковом референдуме", - подчеркнул городской голова Мелитополя.

Иван Федоров отметил, что жители временно оккупированных территорий в очередной раз продемонстрировали свое сопротивление и нежелание сотрудничать с врагом, также люди четко понимают, что наши территории будут освобождены ВСУ.

"А то, что делает оккупант, это ему нужно для проведения экстренной мобилизации на временно оккупированной территории. Мужчинам я бы посоветовал ни в коем случае не вступать в ряды вооруженных сил врага, а выезжать на подконтрольную Украине территорию. Конечно, этот псевдореферендум не является демократией, и проводился под дулами автоматов, людей ловили посреди улиц или заходили в дома, заставляя проголосовать одного за всех членов семьи. Я хотел бы поблагодарить наших жителей, потому что очень сложно, находясь семь месяцев в оккупации, демонстрировать сопротивление рядом с вооруженным врагом. То, что проголосовало 0,5% - это очень смело, опасно, но за это надо благодарить наших людей", - подчеркнул Федоров.

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