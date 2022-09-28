Террорист Пушилин заявил о намерениях оккупировать всю территорию Донетчины. Они с Пасечником едут в Москву. (обновлено)
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Террорист Денис Пушилин заявил, что якобы вся территория Донецкой области будет захвачена российскими войсками и их наемниками.
Слова главаря так называемой "ДНР" цитирует российское информагентство "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.
"Вся конституционная территория "ДНР" будет освобождена (оккупирована. – Ред.)", – отметил марионетка Кремля.
Позже Пушилин сообщил, что уезжает в Москву. На уточняющий вопрос, когда он планирует посетить Москву, террорист ответил: "Вот уже сейчас".
Между тем, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что он уже уехал в Москву.