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Террорист Пушилин заявил о намерениях оккупировать всю территорию Донетчины. Они с Пасечником едут в Москву. (обновлено)

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Террорист Пушилин заявил о намерениях оккупировать всю территорию Донетчины. Они с Пасечником едут в Москву. (обновлено)
Террорист Денис Пушилин заявил, что якобы вся территория Донецкой области будет захвачена российскими войсками и их наемниками.

Слова главаря так называемой "ДНР" цитирует российское информагентство "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Вся конституционная территория "ДНР" будет освобождена (оккупирована. – Ред.)", – отметил марионетка Кремля.

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Позже Пушилин сообщил, что уезжает в Москву. На уточняющий вопрос, когда он планирует посетить Москву, террорист ответил: "Вот уже сейчас".

Между тем, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что он уже уехал в Москву.

Топ комментарии

  • Артем 42df2539
    АХАХАХА, очко себе окупируй
  • Deodar Revolution
  • Мобильный крематорий
    Какая днр? У вас же референдум прошел. Вы теперь хрюсия.
    А вообще, весь этот движ показывает, что кацапов вообще не стоит слушать и тем более цитировать. Уничтожать и всё.
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