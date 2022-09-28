Начну кричать, если услышу, что Украину принуждают к миру, – вице-президент Еврокомиссии Юрова

Надо оставить на усмотрение украинцев решение, когда и как прекращать войну.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, больше ли, но мы должны продолжать то, что мы делаем, и у нас не должно быть никаких пробелов или перерывов. Прежде всего, нам нужно продолжать поставлять оружие. Другое дело – деньги. Конечно, у нас хороший кейс насчет финансирования. За последние месяцы и годы мы уже инвестировали в Украину 19 миллиардов евро, но нам нужно сделать больше. Поэтому есть еще одна порция денег – 5 миллиардов макрофинансовой помощи", - подчеркнула она.

По словам Юровой, нужно оставить на усмотрение украинцев решение, когда и как прекращать войну.

"Я вернулась с новым импульсом, новым собственным убеждением, что если я где-то вижу колебания, что Украину нужно подтолкнуть сесть за стол (переговоров. - Ред.) с агрессором, я начну кричать, если услышу такие предложения. Надо оставить на усмотрение украинцев решение, когда и как прекращать войну", - подчеркнула вице-президент Еврокомиссии.

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