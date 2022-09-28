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Мобилизацию в Чечне не отменяли, - спикер Кадырова

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Мобилизацию в Чечне не отменяли, - спикер Кадырова
Представитель Кадырова Ильман Вахидов заявил, что сообщения об отмене мобилизации в Чечне распространили не "российские СМИ, не наши республиканские", а "оппозиционно настроенные издания, телеграм-каналы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Вахидова, "отменить мобилизацию может только тот, кто ее объявил – это Верховный Главнокомандующий – и в регионах "самоотмена" не может быть".

Он утверждает, что "на самом деле" глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший 22 сентября, что в Чечне мобилизация не будет проводиться, подразумевал, что "нет необходимости мобилизовать дополнительное количество граждан", потому что "еще до всего этого процесса в республике мобилизовалось достаточно бойцов".

Вахидов добавил, что количество чеченских военных, принявших участие во вторжении в Украину, составляет "несколько тысяч человек", что в два с половиной раза выше "квоты".

"Мобилизированные есть, их немало, а если понадобится, будут и еще мобилизированные", - подытожил он.

Ранее СМИ сообщили, что Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Овцы есть , но не дам. Кадыров.
  • Старый зольдат
    Проста немножка ******* будэм правадить дон. Кагыда Расея начнёт разваливатыся он, тагда и правидом дон.
  • Vlad Cheh
    Да не будут кадыровцы на фронте никогда. Мобилизация для них - это за 100км сидеть и отнимать у приезжающих Ванек все ценное, иногда спуская в жопу ордлошнику помоечному. У Рамзанки Дыровой нету весомой репутации (достаточно послушать разговор на чеченском и смешной акцент как у петуха с набитым ртом) и ему надо ее поддерживать. Но при этом надо еще и работать по некоторым "элитным" добробатам, где русские нацики сидят. К ним нельзя допускать добровольцев с баблом из Москвы со всей экипировкой, но напрямую так туда не заедешь, чтобы распотрошить. Для этого и нужен набор чеченцев и дагестанцев, чтобы хотя бы 1 к 20 была пропорция по личному составу, там очень много реально русских нацистов, кто еще не от200тился. Еще они нам будут сдавать позиции и Ванек, и нациков за деньги или же за возможность снять тик-ток, подогнав для них какую-то нашу старую технику, которую они с пулеметов ручных расстреляют.
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