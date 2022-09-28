Мобилизацию в Чечне не отменяли, - спикер Кадырова

Представитель Кадырова Ильман Вахидов заявил, что сообщения об отмене мобилизации в Чечне распространили не "российские СМИ, не наши республиканские", а "оппозиционно настроенные издания, телеграм-каналы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Вахидова, "отменить мобилизацию может только тот, кто ее объявил – это Верховный Главнокомандующий – и в регионах "самоотмена" не может быть".

Он утверждает, что "на самом деле" глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший 22 сентября, что в Чечне мобилизация не будет проводиться, подразумевал, что "нет необходимости мобилизовать дополнительное количество граждан", потому что "еще до всего этого процесса в республике мобилизовалось достаточно бойцов".

Вахидов добавил, что количество чеченских военных, принявших участие во вторжении в Украину, составляет "несколько тысяч человек", что в два с половиной раза выше "квоты".

"Мобилизированные есть, их немало, а если понадобится, будут и еще мобилизированные", - подытожил он.

Ранее СМИ сообщили, что Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне.

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