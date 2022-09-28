Новости • Агрессия России против Украины

ВСУ до середины 2023 года могут быть в Крыму, - генерал армии США Хождес

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ВСУ до середины 2023 года могут быть в Крыму, - генерал армии США Хождес
Украинские военные оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля до конца 2022 года.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских войск. Вы не увидите каждый день занятый (россиянами) город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", – заявил он.

Читайте: Гитлер в отчаянии забирал с улиц и одевал в форму мальчиков и стариков, Путин в таком же состоянии, - генерал США Ходжес в эфире немецкого телеканала

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Що і сказати. Поважаю таких Генералів!
  • Харьков Сумской
    Це було б можливо, якщо б Байден сказав пуйлу: вдариш ядерною ракетою по Україні - я вдарю десятьма. Ще рипнешся - я буду бити, поки ти скиглити не почнеш. Можеш починати...

    Такого діалогу немає. Ініціатива ядерного удару на стороні пуйла. Наші західні партнери всі в ступорі та нокдауні.
  • Pure Soul
    Його слова та Богу в Намір!
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