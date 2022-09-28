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Песков о возможности продолжения войны после "референдумов": Как минимум нужно "освободить" всю Донетчину

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Песков о возможности продолжения войны после "референдумов": Как минимум нужно "освободить" всю Донетчину
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что как минимум нужно оккупировать всю территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Так, отвечая на вопрос, будет ли продолжена "спецоперация" после "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он сказал: "Как минимум нужно освободить всю территорию "Донецкой народной республики".

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Топ комментарии

  • Oleksii Magas
    Надсилай свого синулю-рембо. Він самотужки впорається
  • Владимир fd08a616
  • Яр Холодний
    Чого ти так переживаєш? "Звільнять Донбас звільнять! І Крим теж звільнять!

    На телефон украинскому воину приходит сообщение;
    - Переходите на сторону России и война быстро закончится.
    - Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...А потом уже перейдём на сторону России.)))
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