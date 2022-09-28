Песков о возможности продолжения войны после "референдумов": Как минимум нужно "освободить" всю Донетчину

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что как минимум нужно оккупировать всю территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Так, отвечая на вопрос, будет ли продолжена "спецоперация" после "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он сказал: "Как минимум нужно освободить всю территорию "Донецкой народной республики".

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