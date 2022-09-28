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Украинский пилот истребителя Герус вошел в рейтинг "30 в 30" Forbes. ФОТО

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Украинский пилот истребителя Герус вошел в рейтинг "30 в 30" Forbes. ФОТО
В рамках проекта "30 до 30" журнала Forbes из лучших был отмечен военнослужащий бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Герой Украины Андрей Герус - пилот истребителя МиГ-29.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Андрей с первых минут рашистского вторжения стал на защиту родной земли и выполнял задачи по истребительно-авиационному прикрытию города Киев, Киевщины и Украины в целом", - отметили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Украинский пилот истребителя Герус вошел в рейтинг 30 в 30 Forbes 01

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