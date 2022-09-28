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Посольство США в Москве призывает своих граждан немедленно покинуть Россию

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Посольство США в Москве призывает своих граждан немедленно покинуть Россию
Посольство США в России призывает своих граждан немедленно покинуть территорию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Гражданам США не следует ездить в Россию, а проживающим или путешествующим в России следует немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что 21 сентября российское правительство начало мобилизацию своих граждан в вооруженные силы для поддержки своего вторжения в Украину.

Также дипломаты добавили, что Россия может отказаться признавать гражданство США у лиц с двойным гражданством, лишить их доступа к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду и призвать на военную службу.

"Варианты коммерческих рейсов крайне ограничены и часто недоступны за короткий срок. Наземные маршруты на автомобилях и автобусах открыты. Если вы хотите покинуть Россию, вам следует как можно скорее сделать это самостоятельно. Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая варианты транспортировки, могут внезапно стать еще более ограниченными", - подчеркнули в посольстве.

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Топ комментарии

  • YU ST
  • Skomoroh
    На початку лютого всі рекомендували своїм громадянам евакуюватись з України, навіть посольства виїзжали.
    А зараз США, Болгарія Польща закликають виїзжати з рашки...
    Щось то вони знають)
  • Тонка червона лінія
    Раз американці евакуюються з пітьми, а не з України, значить бомбити будуть саме пітьму, а не навпаки.
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