В России ведется реестр тех, кто пытается уехать из страны после объявления мобилизации, - Володин

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что на границе России составляют списки выезжающих и предложил подумать, что делать с брошенными там машинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они уезжают и никто не видит, кто уехал, зачем уехал?", – сказал Володин на заседании Госдумы РФ.

Он добавил, что на границе многие бросают машины: "Поэтому надо подумать, кому отдать эти машины. Может, семьям тех ребят, которые уехали воевать. Так будет правильно".

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