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Путин не планирует делать обращение по "результатам" псевдореферендумов, - Песков

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Путин не планирует делать обращение по "результатам" псевдореферендумов, - Песков
Российский диктатор Путин не планирует делать отдельное обращение относительно результатов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Путин сейчас не планирует обращаться к россиянам по поводу прошедших "референдумов"", - сказал он.

Песков также отметил, что Путин собирается встретиться с предводителями "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, но точная дата еще не определена.

Ранее сообщалось, что муртады Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей уже объявили результаты своих псевдореферендумов за "присоединение" к РФ.

В то же время Пасечник и Сальдо просят Путина рассмотреть вхождение "ЛНР" и оккупированной Херсонщины в состав РФ.

Читайте: МИД о псевдореферендумах: Этот спектакль не несет никаких последствий для административно-территориального устройства Украины

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Топ комментарии

  • Deodar Revolution
    Путін не планує робити звернення за "результатами" псевдореферендумів

  • Игорь Томилов
    БУГАГА какое *****
  • Бенина Мама
    "Путін збирається зустрітись з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником"... на концерте кабздона в сопровождении подводно-замогильного хора александрова. Конферансье- жирик.
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