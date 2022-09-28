Путин не планирует делать обращение по "результатам" псевдореферендумов, - Песков

Российский диктатор Путин не планирует делать отдельное обращение относительно результатов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Путин сейчас не планирует обращаться к россиянам по поводу прошедших "референдумов"", - сказал он.

Песков также отметил, что Путин собирается встретиться с предводителями "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, но точная дата еще не определена.

Ранее сообщалось, что муртады Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей уже объявили результаты своих псевдореферендумов за "присоединение" к РФ.

В то же время Пасечник и Сальдо просят Путина рассмотреть вхождение "ЛНР" и оккупированной Херсонщины в состав РФ.

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