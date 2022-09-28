Новости

Беларусь решила внезапно проверить воинскую часть под Минском

5 15815
Беларусь решила внезапно проверить воинскую часть под Минском
В Беларуси начали внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности воинской части вблизи Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"Сегодня согласно Плану подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности воинской части 06752, которая продлится в течение месяца", - говорится в сообщении.

Отметим, что эта военная часть находится в населенном пункте Мачулищи близ Минска.

Как отмечается, в ходе проверки будут отрабатываться "ряд вопросов, основными из которых станут призыв и возобновление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности".

Читайте: Беларусь, вероятно, готовится к приему военных эшелонов из РФ, - мониторинговая группа

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Не обижайте убогих. У них другой путь. Из чумного барака с вывеской "Беларусь" в лепрозорий с вывеской "Союзное государство Параша".
  • Sophia-Maria Duglass
    Беларусам надо тихесенько сваливати з Беларусі , бо кацапи і їх мобилизують .

    для кацапів нет такой країни « біларусь» і жителів там нет
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Беларусы, вы *************!

    Проверка-то по вопросу, какой процент "томагавков" может сбить ваше ПВО.
    Поздравляю от всего сердца!!!

    Подарите ещё цветочков своему ОМОНу... Вы же умнее украинцев, у вас же были мирные протесты!

    А потом берите белые простыни, и ползите в сторону кладбища!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости