Беларусь решила внезапно проверить воинскую часть под Минском
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В Беларуси начали внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности воинской части вблизи Минска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.
"Сегодня согласно Плану подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности воинской части 06752, которая продлится в течение месяца", - говорится в сообщении.
Отметим, что эта военная часть находится в населенном пункте Мачулищи близ Минска.
Как отмечается, в ходе проверки будут отрабатываться "ряд вопросов, основными из которых станут призыв и возобновление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности".