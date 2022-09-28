Мобилизация в РФ: российских пилотов снимают с рейсов из-за запрета на пересечение границы, - телеграм-канал. ДОКУМЕНТ

У авиакомпаний возникла новая проблема. Пограничники начали снимать российских пилотов с рейсов из-за запрета на пересечение границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По данным источников, более десятка пилотов в разных авиакомпаниях получили подобные сообщения за последние два дня. За разъяснениями им рекомендовали обращаться в свой военкомат.

Также отмечается, что запрет на пересечение границы чаще всего пилоты узнают уже перед вылетом, и авиакомпаниям срочно приходится искать им замену.

Теперь многие авиаперевозчики решили временно вообще не назначать на заграничные полеты членов экипажа в возрасте до 35 лет.

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