Новости • Война, Мобилизация в РФ

Мобилизация в РФ: российских пилотов снимают с рейсов из-за запрета на пересечение границы, - телеграм-канал. ДОКУМЕНТ

10 38228
У авиакомпаний возникла новая проблема. Пограничники начали снимать российских пилотов с рейсов из-за запрета на пересечение границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Мобилизация в РФ: российских пилотов снимают с рейсов из-за запрета на пересечение границы, - телеграм-канал 01

По данным источников, более десятка пилотов в разных авиакомпаниях получили подобные сообщения за последние два дня. За разъяснениями им рекомендовали обращаться в свой военкомат.

Также отмечается, что запрет на пересечение границы чаще всего пилоты узнают уже перед вылетом, и авиакомпаниям срочно приходится искать им замену.

Теперь многие авиаперевозчики решили временно вообще не назначать на заграничные полеты членов экипажа в возрасте до 35 лет.

Читайте: В России ведется реестр тех, кто пытается уехать из страны после объявления мобилизации, - Володин

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Почувши фразу «треба валити», українець питає «кого?», а росіянин: «куди?»
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    В пехоту, суки!
    И под Лиман! Защищать ***** скабееву и куя соловьёва!
    Улететь они, ******, хотели на гейропский Запад!
    Родину продали?
    В пехоту!!!
  • Oleg Mamont
    Ахахаха )))) скоро с круизного лайнера будут спрыгивать и добираться вплавь в любую страну, как при совке.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости