ЕС непублично призывает Киев отходить от формата "единых новостей" на телевидении, - посол Германии Фельдгузен

Посол Германии Анка Фельдгузен рассказала, что ЕС непублично призывает Киев отходить от формата "единого марафона" на телевидении и давать зрителям выбор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Ее спросили, какая позиция Берлина по поводу тех шагов, которые в Украине критикуют как антидемократические, в частности, отключения от эфиров трех телеканалов.

"Мы, возможно, не публично, но все время говорим об этих вещах с украинским правительством. У нас общая цель: чтобы Украина осталась демократической и во время войны", - ответила Анка Фельдгузен.

По ее словам, в ЕС понимают, что информационная война является составной частью современных войн и партнеры понимают, почему Украина запретила пророссийские каналы, но поскольку под ограничения попали не только они, Киев уже не раз призывали переходить к более открытому инфопространству.

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На уточнение о том, идет ли речь об уходе от "единого марафона", посол сказала, что это может быть одним из примеров того, что следует сделать.

"Люди должны иметь альтернативные источники информации. Мне кажется, что все ваши политические силы сейчас – патриотические. Все хотят, чтобы Украина победила. Возможно, есть разные взгляды, но все-таки все – патриоты. А людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть", - отметила Анка Фельдгузен.

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