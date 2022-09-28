Зеленский видеообращениями на русском языке пытался сорвать мобилизацию в России, - постпред РФ в ООН Небензя

Постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил президента Зеленского в попытке сорвать мобилизацию в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений на русском языке, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам "вбить клин" между властью и обществом. Вот и сегодня президент Зеленский с экрана утверждал, что в ходе мобилизации призываются прежде всего граждане нероссийских национальностей, больше всего мужчин, представляющих коренное население регионов России. Но в России такое не пройдет", - заявил постпред РФ в ООН.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиаперелеты в Россию в 20 раз дешевле, чем на вылет из РФ и не пользуются спросом. ВИДЕО