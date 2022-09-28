Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским: Псевдореферендумы усложняют усилия по активизации дипломатического процесса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган выразил удовлетворение успешной реализацией договоренности по обмену пленными между Украиной и Россией.

Также турецкий лидер заявил, что "референдумы" на оккупированных территориях Украины усложняют усилия по активизации дипломатического процесса.

Он подчеркнул, что Турция готова к усилению вклада в прекращение войны путем мирных переговоров.

Эрдоган напомнил о договоренностях по поставкам украинского зерна по Черному морю, не исключив, что подобная договоренность может быть достигнута и по Запорожской АЭС.

"Предложение Анкары по посредничеству в вопросе создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС остается в силе", - сказал лидер Турции.

В то же время президент Зеленский в Telegram поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за принципиальную позицию по непризнанию незаконных псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях.

"Мы очень ценим личную роль господина Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища украинским командирам", - добавил глава государства.

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