Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским: Псевдореферендумы усложняют усилия по активизации дипломатического процесса
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
Эрдоган выразил удовлетворение успешной реализацией договоренности по обмену пленными между Украиной и Россией.
Также турецкий лидер заявил, что "референдумы" на оккупированных территориях Украины усложняют усилия по активизации дипломатического процесса.
Он подчеркнул, что Турция готова к усилению вклада в прекращение войны путем мирных переговоров.
Эрдоган напомнил о договоренностях по поставкам украинского зерна по Черному морю, не исключив, что подобная договоренность может быть достигнута и по Запорожской АЭС.
"Предложение Анкары по посредничеству в вопросе создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС остается в силе", - сказал лидер Турции.
В то же время президент Зеленский в Telegram поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за принципиальную позицию по непризнанию незаконных псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях.
"Мы очень ценим личную роль господина Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища украинским командирам", - добавил глава государства.