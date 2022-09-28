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Оккупанты уже выпустили по югу Украины 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты, - ОК "Південь"

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Оккупанты уже выпустили по югу Украины 32 дрона-камикадзе, 22 из них были сбиты, - ОК "Південь"
Начиная с 10 сентября, российские войска выпустили по югу Украины более 30 дронов-камикадзе.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны. Только 10 попали, но не все эти попадания были результативными", – отметила она.

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Топ комментарии

  • Urs
    поголовье летающих мотопедов резко подходит к концу.
  • Andry Moon
    Сам факт застосування цих дронів говорить що справи в аналогланєтному ВПК не райдужні.
    Якби НАТА реально хотіла запилять расіюшку, то зараз її можна брати теплою...

    .
  • Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
    Щоб пердячий іранський повітряний мопед може пропердіти 2000 км, то такі східні казки.
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