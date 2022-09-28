Шольц провел телефонный разговор с Зеленским: Германия никогда не признает "референдумы" на оккупированных территориях

Канцлер Германии Олаф Шольц провел разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau, об этом сообщил представитель немецкого правительства Штефан Гебестрайт.

Шольц обменялся с Зеленским мнениями о военной, политической и экономической ситуации в Украине, а также о возможностях дальнейшей поддержки, включая восстановление.

Канцлер подчеркнул, что Германия не прекращает оказывать Украине конкретную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку в защите ее суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия.

Относительно ситуации в оккупированных Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает "результаты" псевдореферендумов.

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