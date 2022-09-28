Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций для России: ограничение на цену нефти, расширение списка подсанкционных лиц

Европейская комиссия обнародовала предложения восьмого пакета санкций для России по причине эскалации войны в Украине – будет расширен список лиц, в отношении которых будут введены санкции, введены ограничения в сфере торговли, потолок цены на российскую нефть и другое.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия вывела эскалацию вторжение в Украину на новый уровень. Псевдореферендум, организованный на территориях, оккупированных Россией, является незаконной попыткой захватить землю и изменить международные границы силой. Мобилизация и угрозы Путина использовать атомное оружие – дальнейший шаг на пути эскалации. Мы не приемлем псевдореферендум и любого вида аннексию в Украине, и мы привержены тому, чтобы Кремль заплатил за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет кусающихся санкций против России. Первая часть касается списка лиц и компаний", - объявила она основания для нового пакета санкций.

По словам президента Еврокомиссии, вторая часть санкций касается ограничений в сфере торговли. "Мы изолируем и ударим по российскую экономику еще больше. Мы предлагаем новый запрет на российские товары, что не позволит им зайти на европейский рынок и повлечет потерю дополнительных 7 млрд евро доходов", - детализировала она.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает расширить список товаров, которые более не смогут экспортировать в Россию. "Цель – сделать так, чтобы не допустить военный комплекс Кремля к ключевым технологиям", - продолжила фон дер Ляйен.

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Кроме того, Еврокомиссия предлагает дополнительный запрет на предоставление европейских услуг России и запрет граждан ЕС занимать должности в государственных российских компаниях. "Россия не должна выигрывать от европейских знаний и опыта", – убеждена она.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕК предлагает "законодательную основу для введения ценового потолка на российскую нефть".