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Путин продолжает провальную стратегию, Евросоюз ужесточает санкции, - Боррель

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Путин продолжает провальную стратегию, Евросоюз ужесточает санкции, - Боррель
Евросоюз предлагает дополнительные санкции против тех, кто поддерживает и способствует российскому вторжению в Украину.

Об этом в Twitter сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин удваивает ставку на провальную стратегию. ЕС придерживается принятого курса. Наша стратегия работает, и наши санкции оказывают убедительный эффект.

Сегодня мы предлагаем дополнительные ограничительные меры против поддерживающих, способствующих или получающих выгоду от вторжения в Украину", - подчеркнул он.

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  • Максім ХОЙ 07fb0949
    "Реал" пожертвував 1 млн євро на допомогу Україні
  • Ревизор
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что инцидент с утечкой газа на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» может свидетельствовать о подготовке Россией эскалации в войне с Украиной. Об этом сообщает RMF24.

    «Мы четко можем увидеть, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, обозначает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине», - сказал Моравецкий во вторник.

    Он также подчеркнул, что ситуация показала опасность, которая крылась в энергетическом сотрудничестве России и Германии.

    «Сегодня нам также известно, что «Северный поток-1″ - это газопровод, через который также текла кровь украинцев», - добавил польский премьер.

    В интервью TVP Info во вторник вечером Моравецкий поддержал мнение, что инцидент на российских газопроводах в Балтийском море был актом саботажа.

    «Поэтому это сигнал со стороны России - скорее всего, потому что мы еще ждем подтверждения этих обстоятельств, и это очень беспокоит. Это то, что показывает, какие средства и механизмы россияне могут использовать, чтобы дестабилизировать Европу еще больше», - считает глава правительства Польши.
  • Ревизор
    А сколько пожертвовали зеленский, дерьмак, татаров, тимошенко, слуги.....
    Ах да. Гуманитарку крали.
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