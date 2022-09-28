МИД Молдовы в связи с путинской мобилизацией обратился к своим гражданам, имеющим паспорта РФ

Министерство иностранных дел Молдовы обратилось к своим гражданам, имеющим российские паспорта, в связи с оглашением российским диктатором Владимиром Путиным "частичной" мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, посольство Молдовы в РФ напомнило своим гражданам о тюремных сроках, предусмотренных за участие в вооруженных конфликтах в качестве наемников.

МИД напомнил своим гражданам с паспортами РФ, что в России они числятся гражданами РФ, поэтому возможности помочь им там у посольства Молдовы ограничены.

За участие в вооруженных конфликтах в качестве наемников гражданам Молдовы может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы, а гражданам, занимающимся привлечением, обучением и финансированием наемников, – от 10 до 15 лет лишения свободы.

Такое предупреждение дипломаты Молдовы сделали в контексте мобилизации в РФ.

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Находящихся в России граждан Молдовы призывают обращаться в посольство в случае нарушения их прав.

Также ведомство в очередной раз осудило эскалацию Россией военной агрессии против Украины, проведение мобилизации и незаконных "референдумов".

На брифинге 26 сентября президент Молдовы Майя Санду заявила, что существует риск мобилизации граждан Молдовы из восточных районов страны. По ее словам, чтобы предотвратить подобные действия, власти рассматривают возможность аннулирования гражданства для тех, кто имеет в частности российский паспорт и воюет на стороне агрессора.