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МИД Молдовы в связи с путинской мобилизацией обратился к своим гражданам, имеющим паспорта РФ

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МИД Молдовы в связи с путинской мобилизацией обратился к своим гражданам, имеющим паспорта РФ
Министерство иностранных дел Молдовы обратилось к своим гражданам, имеющим российские паспорта, в связи с оглашением российским диктатором Владимиром Путиным "частичной" мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, посольство Молдовы в РФ напомнило своим гражданам о тюремных сроках, предусмотренных за участие в вооруженных конфликтах в качестве наемников.

МИД напомнил своим гражданам с паспортами РФ, что в России они числятся гражданами РФ, поэтому возможности помочь им там у посольства Молдовы ограничены.

За участие в вооруженных конфликтах в качестве наемников гражданам Молдовы может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы, а гражданам, занимающимся привлечением, обучением и финансированием наемников, – от 10 до 15 лет лишения свободы.

Такое предупреждение дипломаты Молдовы сделали в контексте мобилизации в РФ.

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Находящихся в России граждан Молдовы призывают обращаться в посольство в случае нарушения их прав.

Также ведомство в очередной раз осудило эскалацию Россией военной агрессии против Украины, проведение мобилизации и незаконных "референдумов".

На брифинге 26 сентября президент Молдовы Майя Санду заявила, что существует риск мобилизации граждан Молдовы из восточных районов страны. По ее словам, чтобы предотвратить подобные действия, власти рассматривают возможность аннулирования гражданства для тех, кто имеет в частности российский паспорт и воюет на стороне агрессора.

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Топ комментарии

  • Post-AV
    Тех, которые "мы с румынами один народ" должно быть как раз намного больше. Они никогда "За путена" не будут. Кроме всего прочего это действительно один народ. С одним языком, одними традициями и одной историей. За путена же либо этнические русские, либо, как говорят украинцы "окацапленная дрянь". Воевать они не пойдут. Они сидят, суки, и ждут. И плачут, что им закрыли рэфовские каналы по телевизору.
  • Post-AV
    Что за хрень? Никакие молдоване не вышли. Это шоровско-дадоновская дрянь, ждущая руский мир. Вышли какие то пару десятков русских алкоголиков за бутылку водки. Да, есть такие. Как и в Украине они есть в немеряном количестве
  • vismavista
    Да, попали молдоване, кто получил пвспорт с курицами и живут в рф. Пойдешь по призыву-будут судить в Молдове. Не пойдешь по призыву-будут судить в рф. А вы не получайте вторые паспорта.
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