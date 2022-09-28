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Украина и РФ ведут переговоры по обмену "всех на всех", - Буданов

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Украина и РФ ведут переговоры по обмену "всех на всех", - Буданов
Украина продолжает работать над обменом пленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что Украина продолжает работать над обменами пленных, эта работа никогда не прекращается. В частности, продолжаются переговоры по обмену "всех на всех".

"Также продолжается работа по отдельным обменам. Это длительный и изнурительный процесс. К примеру, обмен 21 сентября, во время которого были освобождены 215 защитников, готовился более двух месяцев", - говорится в сообщении.

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  • Oleksandr Pohribnyi
    А хіба буданов є стороною переговорів? Справа його відомства розкривати факти, які приховує ворожа сторона, а не базікати!
  • Evgeny N
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