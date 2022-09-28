Новости • Мобилизация в РФ

Россиян на границе с Грузией "встречают" протестующие с украинскими флагами

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Россиян на границе с Грузией "встречают" протестующие с украинскими флагами
На границе с Грузией россиян, сбежавших из РФ от мобилизации, встречают с украинскими флагами и антивоенными плакатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

"Россиян, которым удается выехать из страны, на границе с Грузией встречают антивоенные протестующие с украинскими флагами и плакатами", – говорится в сообщении.

Ранее редактор новостей ITV Эмма Берроуз, которая была на границе, опубликовала в твиттере изображения с людьми, которые держат в руках баннеры, на одном из которых написано: "В опросах большинство из вас поддерживает войну. А зачем же вы убегаете от нее?".

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На другом баннере, который держит девушка, написано: "Диктаторы делают то, что хочет большинство народа. А промытые мозги – результат бездействия самих россиян". В своей публикации редактор отметила, что возле грузинской границы с Россией протестующие поют гимн Украины и "троллят" россиян, выезжающих из своей страны.

Напомним, вчера грузинское оппозиционное движение "Дроа" анонсировало проведение акции протеста возле российско-грузинской границы из-за увеличения потока бегущих из России россиян из-за мобилизации. По словам организаторов акции, беспрецедентный поток въезжающих в Грузию российских граждан увеличивает риски для национальной безопасности и экономики, к тому же страна не готова справляться с таким потоком российских мигрантов. Кроме того, организаторы отметили, что на фоне подтвержденного сотрудничества ФСБ России и Службы государственной безопасности Грузии невозможно установить, кто пересекает границу.

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Топ комментарии

  • Шимус
  • Яр Холодний
    У однодумців думки сходяться - тільки сьогодні написав:

    Стоять фінські прикордонники на кордоні з Росією Один другому каже:

    - Знаєш - я все більше впевнююся у жахливості та кровожерливості тих «бандерівських нацистів» , якими Росія лякає весь світ!

    - Чому?

    - А поглянь! «Бандерівці» ще навіть не зайшли на територію Росії , а росіяни уже масово звідти тікать стали!
  • Amber
    Я з величезною повагою ставлюся до грузинського народу , але зрумійте,Ви робите дуже велику помилку , пускаючи москалів в свою
    краіну !

    Пригадайте 2008 рік , коли тіж росіяни прийшли на вашу землю
    вас вбивати і захопили ваші землі !!

    женіть цю погань , бо буде біда !!
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