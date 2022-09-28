В течение 28 сентября Силы обороны отразили вражеские штурмы вблизи 11 населенных пунктов. Наша авиация поразила 2 опорных пункта россиян, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 28 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести семнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, ведет оборонные действия на занятых рубежах, а также пытается не допускать активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За текущие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 3 авиационных удара, совершили более 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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От вражеских ударов пострадали более 8 населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Высшетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригоровка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка и Сеньково;

на Краматорском направлении – Старый Караван, Славянск, Закотное, Диброва и Озерное;

на Бахмутском направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Опытное, Яковлевка, Майорск, Юрьевка, Белогоровка, Веселое и Раздоловка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка, Елизаветовка, Новомихайловка, Парасковеевка и Георгиевка;

на Новопавловском направлении – Павловка, Никольское, Угледар, Владимировка, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шевченко, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное и Времовка;

на Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Степное, Павловка, Новополь, Орехов, Темировка, Ольговское и Гуляйполе.

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На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і Нікополь. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив на даному напрямку до 40 вильотів БпЛА.

У російській федерації та тимчасово окупованих росією частинах областей України тривають заходи так званої "часткової" мобілізації. У віддалених населених пунктах російської федерації мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації.

Неготовність реалізації заходів мобілізації відзначено на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей. Так, новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту.

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Сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, мужчины, во избежание мобилизации, пытаются откупиться взяткой, выехать за границу российской федерации, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор.

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