Швеция передала Украине 11 грузов энергетического оборудования весом 196 тонн
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Среди оборудования, в часности, 25 силовых трансформаторов, 30 гелевых аккумуляторов, дизельный генератор", - говорится в сообщении.
Как проинформировали в Минэнерго, в среду министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром энергетики и цифрового развития Швеции Хашаяром Фарманбаром, во время которой говорилось, в частности, об участии Швеции в процессе восстановления энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной в результате регулярных обстрелов россиянами.
Герман Галущенко поблагодарил Хашаяра Фарманбара за уже оказанную шведской стороной помощь в виде оборудования. Министр энергетики Швеции, в свою очередь, выразил готовность продолжать поддержку энергетического сектора Украины, отметили в министерстве.