Нанесенный войной ущерб уже в 1,6 раза превышает ВВП Украины, - Шмыгаль

Ущерб, нанесенный Украине развязанной Российской Федерацией войной, уже в 1,6 раза превышает ВВП нашего государства.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на селекторном совещании с главами ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с убытками зафиксирована по состоянию на июнь. Потребность в средствах, согласно этому отчету, 349 млрд долларов, почти 350 млрд. Конечно, эта сумма больше, чем ВВП нашего государства за прошлый год. В 1,6 раза больше сумма, чем ВВП. Разумеется, мы понимаем, что в первую очередь финансовые ресурсы нужны на быстрое восстановление, на социальную инфраструктуру, на инфраструктуру критическую, на подготовку к зиме", - сказал Шмыгаль.

По его словам, этот отчет готовили в тесном содействии специалисты Всемирного банка, Европейской комиссии и правительства.

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Кроме того, участники совещания уделили внимание вопросам восстановления важной инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону. "Сложный отопительный сезон будет. Надо подготовиться, скоординироваться", – подчеркнул Премьер.

Шмыгаль убежден в том, что синергия центральных и местных властей является залогом стабильного прохождения зимнего периода и последующего восстановления страны.

Всемирный банк, Европейская комиссия и правительство Украины в сотрудничестве с партнерами 9 сентября представили совместный отчет с объективной и независимой оценкой нынешних потребностей на восстановление и возрождение Украины в размере $349 миллиардов.

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