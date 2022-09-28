Потеря веса у вернувшихся из российского плена военных составляет от 25 до 70 кг, - омбудсмен
Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Все пленные отмечают, что были ужасные условия содержания. Места не были приспособлены к такому большому количеству. Все начиналось с захвата в плен, каких-то юридических моментов – как признание военнопленным, статуса комбатанта – не происходило. Распространенная практика "встреч" – пропускали сквозь строй, где били резиновыми дубинками. Эти дубинки даже ломались, и после этого использовали деревянные палки", – сказал омбудсмен.
Также, по словам Лубинца, привезенных украинских пленных заставляли держать головы опущенными – оккупанты называли это "удочки вниз". "Нарушителей" россияне "дополнительно" избивали.
Омбудсмен рассказал, что еды и воды пленным украинцам давали "крайне мало", а средства личной гигиены не выдавали вообще – не было туалетной бумаги, мыла, зубных щеток. Пленные, по его словам, зачастую спали просто на бетоне – им не давали ни одеял, ни матрасов.
"Все потеряли вес. Причем кардинально. Я общался с парнем, который потерял 63 кг. Парень из "Азова" сказал, что он потерял более 70 кг. Наименьшее, что я услышал, – парень лишился 25 кг. Притом что он маленького роста и, как сам сказал, всегда считал себя худым", – сказал Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что россияне "вообще практически не давали еду" пленным и использовали голод как элемент пыток.
Он также отметил, что за все время пребывания в плену украинцы ни разу не видели ни одного представителя Красного Креста, хотя на выходе с территории "Азовстали" Красный Крест раздал им анкеты для идентификации военнопленных. После этого представители МККК должны были приехать в места удержания и забрать эти анкеты, но российская сторона так и не допустила их к пленным.