ЕС применит "крымские санкции" ко всем оккупированным Россией территориям Украины, - Боррель

Евросоюз применит санкции, действующие в отношении оккупированного Крыма, против всех временно неподконтрольных Украине территорий.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы расширяем географический охват ограничений, касающихся Крыма, которые были приняты в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству, включая Херсонскую и Запорожскую области, которые не относятся к Донбассу и которые не были частью прошлых решений", - заявил Боррель.

Отметим, что "крымские санкции", которые были введены Евросоюзом после оккупации полуострова, запрещают ввоз в ЕС продукции из Крыма или Севастополя. Также они предусматривают запрет инфраструктурных и финансовых инвестиций.

При этом из ЕС на полуостров запрещен ввоз определенных товаров или технологий для местных компаний или для использования в телекоммуникационном, транспортном и энергетическом секторах и для разведки, добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

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