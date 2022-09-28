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Вблизи Львова построят современное стрельбище, - мэрия

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Вблизи Львова построят современное стрельбище, - мэрия
Власти Львова планируют построить возле города современное стрельбище.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач.

"Не просто хотим, а готовим соответствующие решения. Есть поддержка и желание спортивных федераций Львовщины", - написал Зубач.

Он разместил видео стрельбища из Франции, которое может стать львовским прототипом. На этом стрельбище оборудованы стенды для стрельбы с расстояния 10, 25, 50 и 300 метров, стенды с движущимися мишенями, а одновременно в одном тире смогут упражняться до 80 человек.

"Ближайшее ко Львову стрельбище такого уровня расположено в Хорватии, далее - во Франции. С таким "добрым" северным соседом надо иметь свое", - отметил заместитель городского головы Львова Любомир Зубач.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Ду-у-уже вчасно! Зараз почнуть "співать" про "стратегічну необхідність"! А побудують - ні одного "вояки" там не буде Бо почнуть брать плату за користування І військові продовжать користуваться власними звичайними стрільбищами (Просто хтось на "патріотичній хвилі" вирішив бюджет міста "надкусить")
    Он - "сміттєпереробний завод уже більше десятка років "будують" Язиками!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Дмитрий Чекалкин @Chekalkin

    Итак, согласно последним новостям, в России к Царь-пушке,которая не может стрелять, и Царь-колоколу,который не может звонить, добавилась Царь-труба,которая не может качать газ. (Irritable Orc)
  • Колян Коляныч
    А ******* мішені - касапи, там будуть??
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