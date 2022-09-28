В Харькове запускают метро на Салтовку – один из самых пострадавших от войны районов
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В Харькове в полном объеме заработает Салтовская линия метро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме мэр города Игорь Терехов.
"Салтовская линия метрополитена возобновляет работу в полном объеме. С 6:30 утра с интервалом в 10 минут составы пойдут по всем станциям линии - от "Исторического музея" до "Героев труда"", - написал он.
Напомним, когда Харьковский метрополитен возобновил работу после начала полномасштабной войны, поезда на Салтовской линии ходили только до станции "Академика Барабашова".