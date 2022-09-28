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Российские оккупанты блокируют эвакуационные автобусы в Васильевке, люди идут пешком в Запорожье, - мэр Мелитополя Федоров

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Российские оккупанты блокируют эвакуационные автобусы в Васильевке, люди идут пешком в Запорожье, - мэр Мелитополя Федоров
Российские военные требуют от перевозчиков, эвакуирующих людей с временно оккупированных территорий, российскую лицензию. Эвакуационные автобусы блокируют в Васильевке, а дальше люди идут пешком.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время эфира национального телемарафона новостей сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Два дня тому назад рашисты придумали новые правила: перевозчики должны получить российскую лицензию. И сегодня автобусы с людьми не выпускают из Васильевки. Автобусы доезжают до Васильевки, а дальше люди пешком идут в сторону Запорожья и кто-то их подбирает попутно, если есть такая возможность", - рассказал он.

Также Федоров добавил, что вчера более чем на 12 часов оккупанты открыли выезд для мужчин из Васильевки. Некоторые уехали бесплатно, но есть те, с кого требовали взятку – 1 200 долларов.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ВСУ расширяют плацдарм в Луганской области.
    Слава ВСУ ! Слава Украине ! Смерть кацапам !
  • Колян Коляныч
    главное подальше от руцЪкого дупомира..
  • vsbu vsbu
    Дай Боже дійти всім. Колись з бравадою пішов 73 км... майже 2 доби...краще б я цього не робив
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