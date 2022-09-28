Угроза тактического ядерного удара по Украине повысилась, но все еще маловероятна, - CNN

В США считают, что вероятность применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии РФ. Однако такой вариант все еще остается маловероятным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно многим источникам издания, угроза применения тактического ядерного оружия, безусловно, повысилась. При этом отмечается, что общая оценка ситуации не изменилась, и пока нет никаких признаков того, что Россия планирует использовать ядерное оружие в ближайшее время.

Несколько чиновников по обороне США, которые также заявили, что не видят признаков того, что РФ перемещает ядерное оружие, заявили, что они верят в возможность США обнаружить движение даже небольших тактических боеголовок.

Также отмечается, что общая оценка правительства США в том, что угроза выше, чем раньше, основывается прежде всего на риторике Путина и анализе его мышления на фоне потерь России в Украине, а не на любых твердых данных о том, что РФ серьезнее взвешивает ядерный вариант.

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