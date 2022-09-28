Силы ПВО обезвредили ракеты, выпущенные в направлении Запорожья

Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеские ракеты, выпущенные в направлении Запорожья.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Силы противовоздушной обороны ВСУ работают! Сегодня ПВО обезвредила ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря нашим защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Запорожской и Днепропетровской областях во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

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