Сбиты четыре из пяти ракет Х-59, которые оккупанты выпустили по Днепропетровской и Запорожской областям, - Воздушные силы ВСУ

Российские оккупанты выпустили пять управляемых авиационных ракет типа Х-59 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Подразделения ПВО сбили четыре ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"В ходе ракетного удара российских истребителей Су-35 применены пять управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность" типа Х-59 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка сбили четыре из них", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одна ракета сбита в Запорожской области, еще одна – в Криворожском районе и две ракеты уничтожена в районе н.п. Синельниково в Днепропетровской области.

Также смотрите: Чего ждать от "референдумов" на Херсонщине? – Олег Батурин | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО