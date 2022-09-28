Новый пакет санкций ЕС против России будет касаться более 1300 человек и организаций, - Боррель

Новый пакет санкций против РФ, предложенный 28 сентября Европейской комиссией, будет нацелен более чем на 1300 человек и организаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Этот список нацелен на ключевых лиц, принимающих решения, олигархов, высокопоставленных военных и пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины", — сообщил Боррель во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам европредставителя, новые санкции будут касаться тех, кто причастен к оккупации и незаконной аннексии Россией территорий Украины, в том числе и назначенных РФ представителей власти в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье, а также лиц, организовавших и способствовавших проведению фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины.

В частности, по словам Борреля, санкции будут касаться чиновников российского Министерства обороны, включая министра обороны России Сергея Шойгу, и "тех, кто поддерживает российские вооруженные силы, предоставляя военную технику и вооружение".

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Верховный представитель также пообещал, что ЕС будет преследовать пропагандистов и других лиц, распространяющих дезинформацию о войне.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС добавил, что под прицелом санкций могут оказаться и нероссийские субъекты, помогающие России обходить санкции.

Кроме того, Евросоюз намерен расширить географический диапазон ранее утвержденных ограничений, применяемых к Крыму, Донецку и Луганску. Теперь в перечень регионов будут внесены все неподконтрольные правительству Украины территории, в том числе Запорожская и Херсонская области.