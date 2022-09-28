Россия сфальсифицировала результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, - Белый дом

США определили, что Россия сфальсифицировала результаты референдумов, которые, по их словам, продемонстрировали преимущественную поддержку аннексии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Associated Press, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Эти так называемые референдумы были упражнением в принуждении и дезинформации, проводимым марионеточными властями по приказу из России", - подчеркнула Жан-Пьер.

Она также дала понять, что Белый дом готовит новые санкции против России в ответ на псевдореферендумы, заявив, что США и их союзники планируют наложить "серьезные экономические издержки на Россию, если они будут продвигать аннексию".

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