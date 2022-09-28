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Россия сфальсифицировала результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, - Белый дом

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Россия сфальсифицировала результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, - Белый дом
США определили, что Россия сфальсифицировала результаты референдумов, которые, по их словам, продемонстрировали преимущественную поддержку аннексии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Associated Press, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Эти так называемые референдумы были упражнением в принуждении и дезинформации, проводимым марионеточными властями по приказу из России", - подчеркнула Жан-Пьер.

Она также дала понять, что Белый дом готовит новые санкции против России в ответ на псевдореферендумы, заявив, что США и их союзники планируют наложить "серьезные экономические издержки на Россию, если они будут продвигать аннексию".

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Топ комментарии

  • Артем 42df2539
    А чому на Заході вважають, що ці референдуми мають хоч якусь силу? Особисто мене напрягає ці заяви про фальсифікацію, як можна сфальсикувати те, що апріорі позазаконами нашої держави
  • Вася Шевченко f77d76ba
    тут даже не столько в фальшивых результатах дело...ибо под дулом автомата они не могут быть волеизъявлением ... суть еще в том, что сами по себе они не законны... не под каким соусом...
  • 5 копійок
    Південь зелень злила кацапам, ось вони і творять там що хочуть.
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