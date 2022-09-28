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Российская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога, - Вилкул

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Российская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога, - Вилкул
Вечером 28 сентября российская крылатая ракета попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером, около 20:40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 - одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительные. Идет ликвидация последствий", - отметил Вилкул.

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Топ комментарии

  • Mikhail Saveliev
    Ця мразь вілкул та його папаша 30 років працюють наlд руським міром в Україні, а зараз воно переодягнулось у бандерівця? Такі як труханов, вілкул, баліцкий! та інши мають сидіти у тюрьмі або в землі лежати
  • Andrii Pushkarchuk
    Вілкулоїд, ******! Як тобі "громадянська" війна в Україні? Падаль ти разом зі своїм папашою!
  • Alex 13d5f3cb
    Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. РуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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