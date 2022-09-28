Российская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога, - Вилкул
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Вечером 28 сентября российская крылатая ракета попала в объект гражданской инфраструктуры Кривого Рога.
Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером, около 20:40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 - одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительные. Идет ликвидация последствий", - отметил Вилкул.