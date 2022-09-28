Зеленский и Мишель обсудили практические шаги ЕС в ответ на российские псевдореферендумы
1 12410
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского Совета Шарль Мишель обсудили практические шаги ЕС в ответ на "референдумы" России на оккупированных территориях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в твиттере.
"Провел беседу с Шарлем Мишелем. Выразил благодарность за единодушное осуждение со стороны ЕС незаконных "референдумов" и неизменную поддержку Украины. Обсудили практические шаги ЕС в ответ, включая усиление санкций. Во время разговора с Мишелем обменялись мнениями о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС", - написал он.