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Зеленский и Мишель обсудили практические шаги ЕС в ответ на российские псевдореферендумы

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Зеленский и Мишель обсудили практические шаги ЕС в ответ на российские псевдореферендумы
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского Совета Шарль Мишель обсудили практические шаги ЕС в ответ на "референдумы" России на оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в твиттере.

"Провел беседу с Шарлем Мишелем. Выразил благодарность за единодушное осуждение со стороны ЕС незаконных "референдумов" и неизменную поддержку Украины. Обсудили практические шаги ЕС в ответ, включая усиление санкций. Во время разговора с Мишелем обменялись мнениями о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС", - написал он.

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Топ комментарии

  • vsbu vsbu
    та шо там обговаривать, взять и....віразить глубокую или глубинную єту как ее? А, о з а б о ч е н н о ст ь
  • Urs
    Зеленський на засіданні РБ ООН щодо фіктивних референдумів: "Статут ООН Росія вже зневажає.Будь-які правила цього світу росія вже порушує.Тож це лише питання часу…» і далі по тексту.
    Тепер воно констатує написаним для нього, а я згадую всі три роки до 24.02..хочеться пере€&@ти
  • Марина Кравець
    асфальтом..
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