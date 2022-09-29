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Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал агрессию со стороны Беларуси, - Данилов

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Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал агрессию со стороны Беларуси, - Данилов
Украина даст жесткий ответ в том случае, если с территории Беларуси будет начато новое наступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "Настоящее время" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему. Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат ответ, на который не рассчитывали", – сказал Данилов.

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  • Sophia-Maria Duglass
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Я придерживаюсь мысли, что это не последняя наша война с ордой. Пока ********* полностью не развалится - нам покоя не будет.
  • Alexander Savely
    бульборусы обязательно будут воевать. либо за нас, либо за орков - не отсидятся на заборе. и ******** получат двойных, либо от нас, либо от орков.
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