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Украина готова увеличить экспорт, - Зеленский предложил ООН расширить "зерновое соглашение"

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Украина готова увеличить экспорт, - Зеленский предложил ООН расширить "зерновое соглашение"
Украина готова увеличить экспорт агропродукции, потому предложила ООН расширить "зерновое соглашение".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем Антониу Гутерришем обсудил реализацию экспортной зерновой инициативы.

"Согласились в том, что инициативу нужно не только сохранить и защитить от любых попыток ее сорвать, но и расширить. Украина готова значительно увеличить экспорт нашей агропродукции нуждающимся странам", - сказал президент.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Відчуваю, що потрібно запасатися борошном на зиму...
  • Любовь Стаховская
    Чому це й ібанийоманськийкнур продовжує своє існування за рахунок життів українців ???Нас зовсім не цікавлять йогопідлеглість кремлівській мафії та зобов"язання перед януковичем (хитрийжидкаламой сів напляшку в Омані) так само як і його одоробало.Скільки оце все будуть терпіти українці?Кому наївні і добрі українці довірились...тому хто їх знищує і бреше ?
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