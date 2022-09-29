В течение 28 сентября на южном направлении уничтожено 18 оккупантов, 3 танка и 6 единиц бронетехники, - ОК "Південь"

Оперативное командование обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины за 28 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Нашими подразделениями продолжается закрепление на освобожденных территориях, ведение тактических боев, огневое и психологическое давление на врага для ослабления его позиций".

В районе Крещеновки нашими активными действиями подавлен вражеский опорный пункт.

Противник продолжает удерживать временно оккупированные территории, стремится противодействовать реализации наших замыслов, порой предпринимает попытки диверсионно-разведывательных или штурмовых действий.

Так, силами до роты в направлении Безымянного от Чкалового пытался улучшить свое тактическое положение. Удачи не имел, с потерями отступил.

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Не прекращается вражеским подразделением и воздушная разведка. В противодействие этой активности 3 беспилотных разведчика типа "Орлан-10" нашими подразделениями сбиты.

Продолжая обстрелы наших позиций и прилегающих к линии фронта территориальных громад с гражданским населением из разных видов вооружения, враг нанес еще и 6 авиаударов, в том числе тремя крылатыми ракетами типа "воздух – воздух" по самолетам наших Воздушных Сил. Без потерь нашей авиации.

Вечером вражеской авиацией нанесен ракетный удар пятью ракетами класса "воздух – земля" Х-59 в направлении Днепропетровщины и Запорожья. 4 ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны Воздушного командования "Восток", 1 попала в предприятие по переработке зерновых в Кривом Роге. Имеются повреждения производственных объектов. Без человеческих утрат.

Нашей авиацией нанесено 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе по четырем районам сосредоточения сил и средств в Чаривном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и контрольно – по мосту в Новой Каховке.

Подтвержденные потери врага составляют: 18 рашистов, 2 танка и 6 единиц другой бронированной и автомобильной техники.

8 кораблей вражеского флота маневрируют в Черном море у крымского побережья. На боевом дежурстве 1 вдк и 3 надводных носителя 24 ракет "Калибр"

Море штормит, а это, как правило, усиливает минную опасность. Помните, что радиус поражения обломками такого морского сюрприза в прибрежной зоне может достигать 100 метров. Будьте бдительны и сознательны, извещайте об обнаруженных подозрительных предметах компетентные органы, соблюдайте меры безопасности и нормы правового режима военного положения.

Угроза нанесения ракетных ударов не исчезла, вдобавок к ней следует учитывать вероятность применения и дронов-камикадзе по южным регионам".

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