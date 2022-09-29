МИД Румынии призвал своих граждан покинуть Россию

МИД Румынии повторил призыв к румынским гражданам покинуть Россию и избегать поездок туда, если они не являются неотложными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В контексте последних событий в Российской Федерации, в том числе в результате объявления 21 сентября 2022 года частичной мобилизации…МИД настойчиво напоминает и повторяет рекомендации, адресованные гражданам Румынии с февраля этого года, избегать необязательных поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто временно находится в этой стране, следует рассмотреть возможность скорейшего выезда с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Румынии.

Также министерство рекомендует гражданам Румынии, находящимся на территории Российской Федерации, проявлять повышенное внимание и избегать мест массового скопления людей и не участвовать в возможных акциях протеста или других демонстрациях, которые могут повлечь за собой уличное насилие.

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