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МИД Румынии призвал своих граждан покинуть Россию

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МИД Румынии призвал своих граждан покинуть Россию
МИД Румынии повторил призыв к румынским гражданам покинуть Россию и избегать поездок туда, если они не являются неотложными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В контексте последних событий в Российской Федерации, в том числе в результате объявления 21 сентября 2022 года частичной мобилизации…МИД настойчиво напоминает и повторяет рекомендации, адресованные гражданам Румынии с февраля этого года, избегать необязательных поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто временно находится в этой стране, следует рассмотреть возможность скорейшего выезда с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Румынии.

Также министерство рекомендует гражданам Румынии, находящимся на территории Российской Федерации, проявлять повышенное внимание и избегать мест массового скопления людей и не участвовать в возможных акциях протеста или других демонстрациях, которые могут повлечь за собой уличное насилие.

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Топ комментарии

  • viktor donovan
    і бажано більше туди ні ногою, бо схоплять і будуть торгувати невільниками. Для них це не впервой, скрепи такі.
  • DmitrySviridon ad49c275
    Все призывают покинуть своих граждан Россию, потому что США развалят Россию любыми инструментами, если все инструменты будут исчерпаны и не будет результата, то сложатся обстоятельства, когда у США не будет другого выпора, кроме как нанести по России ядерные удары! Россия должна развалиться, чтобы избежать ядерных ударов по себе.
  • петро удеч c92cb679
    Щось, тай має статись... не спроста весь цей двіж
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