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Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

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Россияне ударили ракетами по жилым кварталам Днепра.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Погибшие и раненые дети, десятки изуродованных домов…

Россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам.

Сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок… Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета.

Полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети", – говорится в сообщении.

В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованы рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

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Позже Резниченко сообщил, что спасатели обнаружили тело еще одного ребенка:

"О таком тяжело сообщать… На месте ракетного удара в Днепре спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двух взрослых и двоих детей - 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку".

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых 01

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых 02

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых 03

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых 04

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Кацапи свідомо вдарили по мирних, які спали і ніякої їх загрози не представляли. В черговий раз впевнений, що Ціпія нелюди, слизькі потвори, які отримали в спадок від "червоної" імперії ракети і ядерну зброю. Це імперія зла. Якщо цивілізований світ робить щось для людини,придумували нові смартфони, айфони, автомобілі, одяг, взуття, то ці потвори виробляли руйнівні ракети,біологічну і хімічну зброю. І саме головне, цю потвору виростила Європа. Бумеранг в дії, скоро прийде "отвєточка" Цапія.
  • юрий Шмалько ea66d093
    А у який район влучило? Два рази гепнуло дуже сильно. Царство Небесне загиблим. Всім кацапам - горіти у Пеклі...
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    такі жарти вже у 16 році перестали бути смішними
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