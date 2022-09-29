Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

Россияне ударили ракетами по жилым кварталам Днепра.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Погибшие и раненые дети, десятки изуродованных домов…

Россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам.

Сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок… Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета.

Полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети", – говорится в сообщении.

В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованы рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

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Позже Резниченко сообщил, что спасатели обнаружили тело еще одного ребенка:

"О таком тяжело сообщать… На месте ракетного удара в Днепре спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двух взрослых и двоих детей - 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку".













