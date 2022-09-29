Для поставки Украине новых 18 HIMARs понадобится несколько лет, - Пентагон

В последний пакет военной помощи США включен широкий спектр важного боевого оборудования, но часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Последний пакет помощи включает 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем вместе с соответствующими боеприпасами. В рамках программы USAI Соединенные Штаты будут закупать эти системы у производителя с целью предоставления их Украине, а не изымать их непосредственно из американских военных запасов, как это было сделано ранее с 16-ю реактивными системами HIMARS, отправленными в Украину.

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По словам высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США, прибытие последних обещанных Украине HIMARS может занять некоторое время.

"Закупка и доставка этих систем HIMARS и соответствующих боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление - это лишь начало процесса закупки", - сказал чиновник.

Хотя долгосрочная закупка вновь созданных HIMARS для Украины не мешает США продолжать изымать существующие системы из арсенала в случае необходимости, она служит большей цели - иметь эти системы по контракту и в резерве для поставки позже, сказал чиновник.

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"Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся украинским вооруженным силам в будущем", - сказал чиновник. "Это действительно значительная инвестиция, и она предназначена для того, чтобы в будущем Украина имела то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз. Это никоим образом не исключает того, что мы будем продолжать инвестировать в их нынешние силы, используя возможности, которые доступны сегодня, и которые мы можем получить сегодня из американских запасов", - пояснил он.