Ядерный удар по Украине будем рассматривать как широкомасштабное нападение на НАТО, - американский сенатор Грэм
Об этом политик сказал, выступая на заседании под названием "От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечества", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dikGAZETE.
Грэм отметил, что радиация в случае такого удара будет влиять не только на Украину, но и на всю Европу.
"Мы должны немедленно противостоять этому шантажу. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что, если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет иметь разрушительные последствия, и он был прав", - сказал сенатор.
Он подчеркнул, что мир должен донести президенту РФ, что на его ядерные угрозы и их возможную реализацию обязательно будет ответ. Сенатор призвал и Конгресс, и НАТО усилить сообщения о том, что "весь ад обрушится на Путина", если российский президент направит ядерный удар на Украину.