Обнаружена еще одна утечка газа из "Северных потоков" в Швеции

Береговая охрана Швеции обнаружила еще одну - четвертую утечку газа из "Северных потоков". Стокгольм подозревает грубый саботаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на газету Svenska Dagbladet.

Две из четырех утечек газа произошли в шведской экономической зоне. В настоящее время на нескольких уровнях активно работают представители береговой охраны, чтобы выяснить, что произошло.

Стокгольм ведет собственное расследование инцидента и подозревает грубый саботаж.

Стоит отметить, что до этого на "Северных потоках" было обнаружено три утечки газа.

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