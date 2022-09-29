Обнаружена еще одна утечка газа из "Северных потоков" в Швеции
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Береговая охрана Швеции обнаружила еще одну - четвертую утечку газа из "Северных потоков". Стокгольм подозревает грубый саботаж.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на газету Svenska Dagbladet.
Две из четырех утечек газа произошли в шведской экономической зоне. В настоящее время на нескольких уровнях активно работают представители береговой охраны, чтобы выяснить, что произошло.
Стокгольм ведет собственное расследование инцидента и подозревает грубый саботаж.
Стоит отметить, что до этого на "Северных потоках" было обнаружено три утечки газа.