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Обнаружена еще одна утечка газа из "Северных потоков" в Швеции

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Обнаружена еще одна утечка газа из "Северных потоков" в Швеции
Береговая охрана Швеции обнаружила еще одну - четвертую утечку газа из "Северных потоков". Стокгольм подозревает грубый саботаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на газету Svenska Dagbladet.

Две из четырех утечек газа произошли в шведской экономической зоне. В настоящее время на нескольких уровнях активно работают представители береговой охраны, чтобы выяснить, что произошло.

Стокгольм ведет собственное расследование инцидента и подозревает грубый саботаж.

Стоит отметить, что до этого на "Северных потоках" было обнаружено три утечки газа.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Тарас Чорновіл:
    "***** таки вирішив остаточно відрізати свою помийку від світу... . Пригадуєте: спершу виявили три потужні витоки: на обидвох нитках NS-1 та на одній NS-2. Зараз уже всі чотири труби ушкоджені. А це, найімовірніше, незворотна втрата усієї мережі газопроводів, на яку були потрачені десятки мільярдів доларів. Швидкого й неймовірно дорогого ремонту, відкачки солоної води й закачування газу вже не буде. А без цього руйнування пройде дуже швидко.

    А які міжнародні баталії точилися, як рашка проштовхувала проєкт через продажних європейських політиків, як ним колола Європу! А потім один кремлядський карлик збожеволів. І все завершилося швидко й ефективно. Ні, звісно, москва звинувачує цілий світ, тільки не себе. Першою в черзі Україна. Це навіть трошки приємно, але не будемо лестити собі... Залишилися три реальні шляхи: через Білорусь, Україну та на півдні - турецький. останнього раша не зачепить. А на два інші очікуємо".
  • piligrim
    або ще на етапі будівництва заздалегідь були закладені технічні можливості спричиняти такі "диверсії"...
  • Олег Дереш
    Напевно хочуть побудувати норд стрим ТРИ
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