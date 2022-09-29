Общие боевые потери РФ с начала войны - около 58 580 человек, 262 самолета, 224 вертолета, 2 325 танков, 1 385 артсистем и 4 909 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 сентября потери личного состава противника составляют около 58 580 человек.