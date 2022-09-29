396 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 779 - ранены, - Офис Генпрокурора
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 402, Харьковской – 232, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 28.
"В ночь на 29 сентября в результате ракетного удара оккупантов по г. Днепр один ребенок погиб, еще один получил ранения. 28 сентября в результате обстрела врагом г. Бахмут Донецкой области ранен 17-летний парень", - говорится в сообщении.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.