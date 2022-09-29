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Ядерная война - это катастрофа. Надо перестать говорить и думать об этом, - Эрдоган

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Ядерная война - это катастрофа. Надо перестать говорить и думать об этом, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал угрозу возможного применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.

Об этом он сказал в интервью каналу CNN Turk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, "цена перехода к ядерной войне – катастрофа".

"Прекратите говорить об этом, вы не должны об этом думать. Решение с помощью дипломатии было бы наиболее подходящим шагом", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что "еще большее беспокойство" вызывают псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Турецкий лидер подчеркнул, что это усложняет дипломатические усилия и может привести к аннексии оккупированных территорий Россией.

Также президент Турции выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин "сделает это, если он что-нибудь задумал".

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Ядерна война это не катастрофа, это возможность показать вам ******, что будет, если сюсюкаться со всякими *******!!!
  • Підлога Маккартні
    Один уже перестал стрелять и у видел мир в глазу у *****
  • Claudia Smith
    логіка така сама, як "проста пєрєстать стрєлять". типу, якщо не говорити про це, то пуйло не застосує тактичну ядерну зброю. ога.
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